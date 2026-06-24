Привітання та листівки до Дня ангела Івана, щоб привітати зі святом іменника від 24 Каналу.

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Якими словами привітати Івана з Днем ангела?

День ангела Івани відзначають 24 червня за новим церковним календарем (7 липня за старим). Він пов'язаний з іменем Івана Хрестителя, який є одним із найшанованіших святих у християнстві, адже саме Іван охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. У народній традиції цей день поєднався зі святом Івана Купала.

Тому цього дня усі з іменем Іван та Іванна святкують свій День ангела, а ще – Івановичі та Іванівни теж причетні до цього свята. Тому, якщо серед ваших рідних, друзів, колег чи знайомих є такі люди – привітайте їх з іменинами.

Листівка до Дня ангела Івана / Pinterest

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує силу, мудрість і впевненість у власних силах. Бажаю міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту та щасливої долі. Нехай кожен день приносить радість і нові можливості!

Листівка до Дня ангела Івана / Pinterest

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Іване, вітаю з Днем ангела!

Бажаю, щоб у житті завжди було місце для щастя, любові та добрих людей. Нехай усі дороги ведуть до успіху, мрії здійснюються, а серце залишається сповненим тепла й надії. Хай ангел-охоронець буде надійним супутником у всіх справах!

Листівка до Дня ангела Івана / Pinterest

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З Днем ангела!

Нехай Господь благословляє тебе на добрі справи, дарує мир, здоров'я та достаток. Бажаю, щоб поруч були вірні друзі, любляча родина, а в домі панували злагода й благополуччя. Нехай кожен день буде світлим і радісним.

Листівка до Дня ангела Івана / Pinterest

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З Днем ангела, Іване! Нехай твій небесний покровитель береже тебе від усіх негараздів і веде дорогою добра.

Листівка до Дня ангела Івана / Pinterest

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Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а життя дарує багато приводів для радості й гордості. Бажаю миру в серці, достатку в домі, успіхів у справах і здійснення найзаповітніших мрій.

Листівка до Дня ангела Івана / Pinterest

Ім'я Іван має давню історію та глибоке духовне значення. Тож не забудьте привітати знайомих Іванів зі святом і побажати їм здоров'я, щастя, миру та Божої опіки.