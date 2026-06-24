Поздравления и открытки ко Дню ангела Ивана, чтобы поздравить именинника с праздником от 24 Канала.

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Какими словами поздравить Ивана с Днем ангела?

День ангела Ивана отмечается 24 июня по новому церковному календарю (7 июля по старому). Он связан с именем Иоанна Крестителя, который является одним из самых почитаемых святых в христианстве, ведь именно Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В народной традиции этот день соединился с праздником Ивана Купала.

Поэтому в этот день все, кого зовут Иван и Иванна, празднуют свой день ангела, а также Ивановичи и Ивановны тоже имеют отношение к этому празднику. Поэтому, если среди ваших родных, друзей, коллег или знакомых есть такие люди – поздравьте их с именинами.

Открытка ко Дню ангела Ивана / Pinterest

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Искренне поздравляю тебя с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, дарит силу, мудрость и уверенность в собственных силах. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и счастливой судьбы. Пусть каждый день приносит радость и новые возможности!

Открытка ко Дню ангела Ивана / Pinterest

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Иван, поздравляю с Днём ангела!

Желаю, чтобы в жизни всегда было место для счастья, любви и добрых людей. Пусть все дороги ведут к успеху, мечты сбываются, а сердце остаётся полным тепла и надежды. Пусть ангел-хранитель будет надёжным спутником во всех делах!

Открытка ко Дню ангела Ивана / Pinterest

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С Днём ангела!

Пусть Господь благословит тебя на добрые дела, дарует мир, здоровье и достаток. Желаю, чтобы рядом были верные друзья, любящая семья, а в доме царили согласие и благополучие. Пусть каждый день будет светлым и радостным.

Открытка ко Дню ангела Ивана / Pinterest

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С Днем ангела, Иван! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всех невзгод и ведёт по пути добра.

Открытка ко Дню ангела Ивана / Pinterest

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Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, а жизнь дарит много поводов для радости и гордости. Желаю мира в сердце, достатка в доме, успехов в делах и исполнения самых заветных мечтаний.

Открытка ко Дню ангела Ивана / Pinterest

Имя Иван имеет древнюю историю и глубокое духовное значение. Поэтому не забудьте поздравить знакомых Иванов с праздником и пожелать им здоровья, счастья, мира и Божьей защиты.