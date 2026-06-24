З нагоди свята наша редакція зібрала теплі привітання з Днем ангела Івана у картинках, прозі й віршах. Проведіть сьогоднішній день з чоловіками, які святкують іменини 24 червня.

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Привітання з Днем ангела Івана 2026: картинки, проза й вірші

З Днем ангела тебе вітаю,

Та нехай твій ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханою та з усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!

***

Щоб твоє здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з тобою ангел летить,

Убереже тебе від біди повсюди,

Нехай несе тобі радість кожна мить,

І благодать Господня з тобою буде.

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем ангела, Іване! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати й твої дні наповняться радістю і вірою в краще!

***

Вітаю тебе, Іване, з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець наділить тебе силою, сміливістю і розважливістю в собі, нехай дасть тобі віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі великої й чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров'я, невтомної наснаги й мужності серця!

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хай ангел-охоронець вночі

Запалить тобі три свічки.

Перша свічка – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту.

Третя свічка – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен крок, дарує мудрість у рішеннях та наповнює серце світлом і любов'ю. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, здоров'ям та успіхами!

***

У День твого ангела хочу побажати, щоб твоє життя було схоже на чарівну казку: яскраве, щасливе і сповнене дивовижних подій. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, а доля дарує тільки приємні сюрпризи!

До речі, сьогодні, 24 червня, також святкують Івана Купала в Україні. Дивіться привітання у прозі й віршах – у нашому матеріалі.