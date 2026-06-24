З нагоди свята наша редакція зібрала теплі привітання з Днем ангела Івана у картинках, прозі й віршах. Проведіть сьогоднішній день з чоловіками, які святкують іменини 24 червня.
Теж цікаво Зі святом Івана Купала 2026: найгарніші картинки-привітання зі святом
Привітання з Днем ангела Івана 2026: картинки, проза й вірші
З Днем ангела тебе вітаю,
Та нехай твій ангел тебе оберігає.
Стежку життя квітами барвистими посипає,
Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.
Смійся, радій, будь коханою та з усього серця люби,
Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!
***
Щоб твоє здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з тобою ангел летить,
Убереже тебе від біди повсюди,
Нехай несе тобі радість кожна мить,
І благодать Господня з тобою буде.
Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем ангела, Іване! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати й твої дні наповняться радістю і вірою в краще!
***
Вітаю тебе, Іване, з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець наділить тебе силою, сміливістю і розважливістю в собі, нехай дасть тобі віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі великої й чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров'я, невтомної наснаги й мужності серця!
Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Хай ангел-охоронець вночі
Запалить тобі три свічки.
Перша свічка – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту.
Третя свічка – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен крок, дарує мудрість у рішеннях та наповнює серце світлом і любов'ю. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, здоров'ям та успіхами!
***
У День твого ангела хочу побажати, щоб твоє життя було схоже на чарівну казку: яскраве, щасливе і сповнене дивовижних подій. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, а доля дарує тільки приємні сюрпризи!
До речі, сьогодні, 24 червня, також святкують Івана Купала в Україні. Дивіться привітання у прозі й віршах – у нашому матеріалі.