Щире та вчасне привітання здатне подарувати близькій людині щиру усмішку, надію на краще та нагадати про наше коріння. Нехай купальська вода змиє всі негаразди, а вогонь спалить тривоги, залишивши місце лише для любові, міцного здоров'я та омріяного миру в кожній українській домівці.

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Щоб ви могли миттєво надіслати промінчик тепла тим, хто зараз далеко, наша редакція підготувала особливу добірку картинок-привітань зі святом Івана Купала. Збережіть собі ці красиві листівки заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть гарні картинки своїм друзям, знайомим, колегам і рідним, яким хочете підняти настрій.

Івана Купала 2026: картинки-привітання зі святом

Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі святом Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу

Гортайте нашу добірку, завантажуйте найкращі картинки та вітайте рідних людей зі святом Івана Купала!