З нагоди наближення цього свята редакція 24 Каналу зібрала красиві побажання до дня Івана Купала у картинках, прозі й віршах. Вони ідеально підійдуть як для короткого повідомлення, так і для особистого привітання найближчих людей.

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Привітання зі святом Івана Купала 2026: картинки, проза й вірші

Івана Купала, свято чудове,

Вогнище палке, таємниче, казкове.

Хай щастя та радість вас обіймають,

І мрії всі ваші враз оживають.

***

Зі святом Купала вітаю щиро,

Бажаю здоров'я, добра й миру.

Нехай магія ночі серце зігріває,

І доля щаслива вас обіймає.

Привітання на Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу

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Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб цей чарівний день наповнив ваше життя магією та світлом. Нехай здоров'я, щастя та кохання завжди будуть вашими вірними супутниками, а всі ваші мрії здійсняться!

***

Вітаю з Івана Купала! Нехай вогні цього чарівного дня принесуть вам тепло і світло, а магічна ніч подарує спокій і гармонію. Зичу вам здоров'я, радості та любові. Рідних та близьких, щоб всі біди оминали.

Привітання на Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Зі святом Купала, магічна пора,

Нехай буде доля світла, ясна.

Здоров'я міцного і щастя без краю,

І радості в кожній миті бажаю.

***

Ніч Купала – час чарівний,

Хай він буде вам щасливий.

Здоров'я, кохання, удачі,

Нехай все буде у вашій владі!

Привітання на Івана Купала 2026 / Колаж 24 Каналу

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Зі святом Івана Купала! Нехай цей день принесе вам радість, гармонію та добробут. Бажаю, щоб усі ваші бажання збулися, а вогнище Івана Купала зігрівало серце і душу!

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Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували тебе кожного дня.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.