В преддверии этого праздника редакция 24 Канала собрала красивые поздравления ко Дню Ивана Купала в картинках, прозе и стихах. Они идеально подойдут как для короткого сообщения, так и для личного поздравления самых близких людей.
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Поздравления с праздником Ивана Купала 2026: картинки, проза и стихи
Івана Купала, свято чудове,
Вогнище палке, таємниче, казкове.
Хай щастя та радість вас обіймають,
І мрії всі ваші враз оживають.
***
Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.
Поздравления на Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю, чтобы этот волшебный день наполнил вашу жизнь магией и светом. Пусть здоровье, счастье и любовь всегда будут вашими верными спутниками, а все ваши мечты сбудутся!
***
Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть огни этого волшебного дня принесут вам тепло и свет, а магическая ночь подарит покой и гармонию. Желаю вам здоровья, радости и любви. Пусть все беды обходят стороной ваших родных и близких.
Поздравления на Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Зі святом Купала, магічна пора,
Нехай буде доля світла, ясна.
Здоров'я міцного і щастя без краю,
І радості в кожній миті бажаю.
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Ніч Купала – час чарівний,
Хай він буде вам щасливий.
Здоров'я, кохання, удачі,
Нехай все буде у вашій владі!
Поздравления на Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала
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С праздником Ивана Купала! Пусть этот день принесет вам радость, гармонию и благополучие. Желаю, чтобы все ваши желания сбылись, а костёр Ивана Купала согревал сердце и душу!
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С праздником Ивана Купала! Пусть этот волшебный день наполнит твою жизнь гармонией и светом. Поздравляю тебя, пусть все твои мечты сбудутся, а здоровье и радость сопровождают тебя каждый день.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.