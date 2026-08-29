Поэтому, если среди ваших родных или друзей есть Иван, самое время написать ему несколько теплых слов. "24 Канал" собрал простые и искренние поздравления с Днем ангела Ивана.

Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами

  • Иван, с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом и оберегает тебя от всего плохого. Обнимаю, мира и добра тебе!
  • Иван, поздравляю с праздником! Желаю здоровья, душевного спокойствия и чтобы все задуманное удавалось. Ты заслуживаешь самого лучшего.
  • С Днем ангела, Ваня! Пусть в твоей жизни будет больше поводов улыбаться и меньше – поводов волноваться. Люблю тебя.
  • Иван, с именинником! Пусть ангел-хранитель дарит тебе силы в сложные дни и радость – в простые. Все будет хорошо.
  • Ваня, с праздником! Желаю тебе тепла, поддержки родных и чтобы сердце всегда было спокойным. Крепко обнимаю.

Поздравление с Днем ангела Ивана на украинском языке

***

З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.

***

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

З іменинами, Іване!
Хай щастить тобі у всьому,
Радість йде твоєю домівкою,
Ангел хай тебе оберігає,
І удачу посилає!

***

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

Поздравления с Днем ангела Ивана: картинки

С Днем ангела Ивана поздравления / Фотоколлаж 24 Канала


Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами / Фотоколлаж 24 Канала


С Днем ангела Ивана картинки / Фотоколлаж 24 Канала


Поздравления с Днем ангела Ивана / Фотоколлаж 24 Канала

Кстати, у нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ангела Ивана – там больше теплых, коротных и душевных пожеланий. Поэтому можно не ограничиваться одним "Здоровья, счастья, всего самого лучшего" и найти слова, которые действительно подойдут именно вашему Ивану.