Студентські роки – це особливий період, коли за одну ніч можна вивчити цілий семестр, кава замінює повноцінний сон, а стипендія зникає швидше, ніж мотивація перед сесією. Та попри всі дедлайни й безсонні ночі, саме ці часи часто згадують із найбільшою ностальгією.

Щороку 17 листопада в Україні та світі відзначають День студента – свято молодості, амбіцій і великих мрій. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку красивих і щирих привітань, які можна надіслати друзям, одногрупникам та всім, хто зараз підкорює вершини науки.

Прикольні привітання з Днем студента

З Днем студента! Бажаю, щоб сесія здавалася легшою за вихідні, викладачі були добрими, а залікова книжка виглядала краще, ніж твій графік сну.

Вітаю, студенте! Нехай стипендії вистачає не лише до обіду, а лекції закінчуються раніше, ніж починаєш дрімати на останній парті.

З Днем студента! Нехай дедлайни переносяться, шпаргалки не знадобляться, а знання самі залітають у голову ще до іспиту. Ну, або принаймні вчасно.

З святом, майбутній професіонале! Бажаю, щоб кава була міцною, ніч перед іспитом продуктивною, а ранок після нього спокійним і переможним.

Студенте, з Днем студента! Нехай у тебе завжди буде той самий талант: за одну ніч вивчити те, що інші вчили семестр, і при цьому ще й гарно виглядати вранці.

З Днем студента! Хай друзі будуть вірними, конспекти розбірливими, а в гуртожитку завжди залишається щось смачненьке в холодильнику, яке ніхто не з'їв.

Вітаю з Днем студента! Нехай студентські роки будуть найяскравішими: з веселими історіями, які згадуватимуться все життя, і оцінками, за які не соромно перед батьками.

Привітання з Днем студента в картинках

З Днем студента картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем студента картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем студента своїми словами / Колаж 24 Каналу

Прикольні привітання з Днем студента / Колаж 24 Каналу



Маємо ще для вас добірку вітання З Днем студента - щоб вистачило на всіх.