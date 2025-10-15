Що цікаво, в Україні День студента також святкують 17 листопада. Річ у тім, що саме цю дату встановив Указ другого президента України Леоніда Кучми від 1999 року, пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

Традиційно у Всесвітній день в університетах проводяться різноманітні тематичні заходи, зокрема лекції, майстер-класи, конференції тощо. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які насолоджуються студентським життям.

Всесвітній день студента 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Студентство – найкращий період життя. Бажаю вам відчути всі його переваги.

Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні і позитивні враження!

***

У Всесвітній день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!

***

З Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!

***

У Всесвітній день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

У біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в'ється!

Привітання зі Всесвітнім днем студента 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Друже! Вітаю тебе зі Всесвітнім днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем студента! Бажаю тобі успіхів у навчанні, в подальшій роботі та в усіх справах. Нехай студентські роки запам'ятовуються не тільки безсонними виснажливими сесіями, а й такими веселими святами, як День студента!

Привітання зі Всесвітнім днем студента 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Чудове свято день студента,

Вітаю щиро від душі,

Хай будуть радісні моменти,

Дні в універі хороші,

Не лаять викладачачі суворі,

І ставлять заліки завжди,

Нехай весна буде на дворі,

Та в вашій молодій душі,

Нехай зіркові перспективи

Осяють шлях ваш непростий,

Щоб покоряючи науки,

Здобуть диплом свій золотий!

***

Хай юність буде світлою,

Із мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням

І цілей досягай!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.