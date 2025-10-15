Что интересно, в Украине День студента также празднуют 17 ноября. Дело в том, что именно эту дату установил Указ второго президента Украины Леонида Кучмы от 1999 года, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.

Традиционно во Всемирный день в университетах проводятся различные тематические мероприятия, в частности лекции, мастер-классы, конференции и тому подобное. По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которые наслаждаются студенческой жизнью.

Всемирный день студента 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Студенчество – лучший период жизни. Желаю вам почувствовать все его преимущества.

Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, пролетающие так быстро, оставят в вашей памяти радостные и позитивные впечатления!

***

Во Всемирный день студента желаю, чтобы ночи над учебниками всегда приносили желаемый результат, стипендия позволяла весело отдыхать с друзьями, а полученные знания открыли путь к настоящим вершинам!

***

З Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!

***

У Всесвітній день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

У біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в'ється!

Поздравление со Всемирным днем студента 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Друг! Поздравляю тебя со Всемирным днем студента! Мы с тобой прекрасно знаем, что такое настоящее студенческое братство, когда один за всех и все за одного! Поэтому предлагаю отметить День студента также клево, безумно и весело. Ведь студенческие годы – самые лучшие! Их надо прожить так, чтобы потом всю жизнь вспоминать и смеяться!

***

Поздравляю со Всемирным днем студента! Желаю тебе успехов в учебе, в дальнейшей работе и во всех делах. Пусть студенческие годы запоминаются не только бессонными изнурительными сессиями, но и такими веселыми праздниками, как День студента!

Поздравление со Всемирным днем студента 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Чудове свято день студента,

Вітаю щиро від душі,

Хай будуть радісні моменти,

Дні в універі хороші,

Не лаять викладачачі суворі,

І ставлять заліки завжди,

Нехай весна буде на дворі,

Та в вашій молодій душі,

Нехай зіркові перспективи

Осяють шлях ваш непростий,

Щоб покоряючи науки,

Здобуть диплом свій золотий!

***

Хай юність буде світлою,

Із мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням

І цілей досягай!

