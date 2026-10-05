"До Дмитра дівка хитра": до якої дати восени дівчата могли перебирати женихами

Ми вже розповідали, що восени українське село жило не лише врожаєм і підготовкою до зими — це був також важливий час для сватання та весіль. Але існувала дата, після якої дівчина, яка досі перебирала женихами, могла почути на свою адресу зовсім неприємні речі.

Йдеться про день святого великомученика Димитрія Солунського, який за новим церковним календарем відзначають 26 жовтня. У багатьох українських місцевостях Дмитрів день був межею осіннього шлюбного періоду: від цього часу сватів уже не засилали, а більшість весільних гулянь завершувалася. Саме з цим пов’язана відома приказка: "До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі хоч комин витри".

До Дмитра ще можна було перебирати женихами

Сьогодні ця приказка звучить майже як жарт, але для традиційного села її зміст був цілком зрозумілим. До Дмитра дівчина ще могла придивлятися до женихів і не поспішати погоджуватися на першу пропозицію.

Фраза "дівка хитра" означала, що вона перебирає женихами, тобто має можливість вибирати. А от після Дмитра ситуація змінювалася: якщо дівчину досі не засватали, вважалося, що цього року вона вже не встигне вийти заміж. Тому друга частина приказки – "а по Дмитрі хоч комин витри" – була дошкульним жартом. Мовляв, що б вона не робила, а заміж вже її ніхто не візьме.



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День Дмитра означав не лише кінець сватання

Дмитрів день мав і інші значення в народному календарі. В українських народних уявленнях із ним пов’язували завершення осіннього періоду та наближення зими. Зокрема, побутував образ святого Дмитра як того, хто "замикає" землю до весни.

З днем святого Димитрія також пов’язували поминання померлих. У суботу напередодні Дмитрового дня відзначали Дмитрівську поминальну суботу.

Отже, 26 жовтня в традиційному календарі був важливим осіннім рубежем. До Дмитра ще тривали сватання та весільний час, а після нього село поступово переходило до іншого сезонного ритму.

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