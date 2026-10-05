Речь идет о дне святого великомученика Димитрия Солунского, который по новому церковному календарю отмечается 26 октября. Во многих украинских местностях день Дмитрия был границей осеннего брачного периода: с этого времени сватов уже не посылали, а большинство свадебных гуляний заканчивалось. Именно с этим связана известная поговорка: "До Дмитрия девушка хитрая, а после Дмитрия хоть дымоход вытри".

До Дня Дмитрия можно было еще выбирать жениха

Сегодня эта поговорка звучит почти как шутка, но для традиционного села ее смысл был вполне понятен. До Дня Дмитрия девушка еще могла присматриваться к женихам и не спешить соглашаться на первое предложение.

Фраза "девушка хитрая" означала, что она выбирает жениха, то есть имеет возможность выбирать. А вот после Дмитрия ситуации менялась: если девушку до сих пор не сватали, считалось, что в этом году она уже не успеет выйти замуж. Поэтому вторая часть поговорки – "а после Дмитрия хоть дымоход вытри" – была едкой шуткой. Мол, что бы она ни делала, замуж ее уже никто не возьмет.



Почему после 26 октября женщина могла уже не искать жениха / Magnific

День Дмитрия означал не только конец сватовства

День Дмитрия имел и другие значения в народном календаре. В украинских народных представлениях с ним связывали завершение осеннего периода и приближение зимы. В частности, бытовал образ святого Дмитрия как того, кто "запирает" землю до весны.

С днем святого Димитрия также связывали поминание умерших. В субботу накануне Дня Димитрия отмечали Дмитриевскую поминальную субботу.

Таким образом, 26 октября в традиционном календаре было важным осенним рубежом. До Дня святого Димитрия еще продолжались сватовства и свадебный сезон, а после него село постепенно переходило к другому сезонному ритму.

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