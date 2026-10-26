З Днем ангела Дмитра 2026 – милі листівки та привітання своїми словами

26 жовтня свої іменини святкують усі Дмитри. Це чудова нагода потішити рідних, друзів і знайомих теплими словами та нагадати, наскільки вони важливі. Адже приємні побажання ще нікому не завадили, особливо коли вони щирі, а не скопійовані з першої-ліпшої листівки в інтернеті.

24 Канал підготував добірку красивих привітань із Днем ангела Дмитра. Обирайте зворушливі та душевні побажання своїми словами та яскраві картинки, щоб подарувати іменинникам гарний настрій. Привітання з Днем ангела Дмитра в прозі Вітаю, Дмитре! Бажаю, щоб удома тебе завжди чекали, на роботі цінували, а друзі згадували тільки добрим словом.

З Днем ангела, Дмитре! Хай твоя дорога буде легкою, ранки добрими, а вечори теплими й душевними.

Дмитре, щиро вітаю! Нехай у твоїй оселі панує мир, у серці радість, а в кишені завжди буде трохи більше, ніж потрібно.

З іменинами тебе, Дмитре! Бажаю, щоб кожен новий день приносив приємну несподіванку, а всі добрі наміри здійснювались.

Дмитре, з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець не відлітає ні на хвилину, а поруч завжди будуть люди, з якими легко і тепло.

Вітаю тебе, Дмитре! Бажаю сили, щоб усе подолати, мудрості, щоб усе зрозуміти, і любові, щоб усе пережити з усмішкою. Картинки з Днем ангела Дмитра українською Картинки з Днем Дмитра /Колаж 24 Каналу

З Днем ангела Дмитра листівки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела дмитра своїми словами / Колаж 24 Каналу

Листівки з Днем ангела Дмитра / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Дмитра в прозі / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну гарну добірку привітань з Днем ангела Дмитра.