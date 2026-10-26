Гарні привітання з Днем ангела Дмитра 2026 – листівки, вірша та проза до свята

Привітання з Днем ангела Дмитра / Фото Pinterest
26 жовтня в Україні святкують Дмитрів день – свято на честь великомученика Димитрія Солунського, якого вважають покровителем воїнів і символом мужності та незламності. За новим церковним календарем саме цього дня відзначають іменини Дмитра. Тож якщо серед ваших близьких є власники цього імені, саме час нагадати їм, які вони чудові. І бажано не лише тоді, коли від них щось потрібно.
24 Канал підготував добірку красивих і щирих привітань із Днем ангела Дмитра. Тут ви знайдете теплі побажання своїми словами, зворушливі вірші та яскраві листівки, які можна надіслати рідним, друзям і знайомим.
Привітання з Днем ангела Дмитра своїми словами
- Дмитре, вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, миру в душі та щоб удома завжди було затишно і спокійно.
- З Днем ангела, Дмитре! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а кожен день дарує радість і добрі звістки.
- Дмитре, зі святом тебе! Бажаю надійних друзів поруч, сили духу в будь-яких справах і щоб усе задумане виходило.
- Щиро вітаю з іменинами, Дмитре! Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, а життя буде щедрим на добро і тепло.
- З Днем ангела, Дмитре! Нехай тобі вистачає сил, терпіння і наснаги, а мрії потроху збуваються.
- Дмитре, вітаю від щирого серця! Бажаю миру, достатку, міцної віри і щоб усе добре, що ти робиш, поверталося до тебе сторицею.
Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах українською
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи трішки наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі
Гарно святкувати!
***
З Днем ангела тебе, Дмитре, вітаю,
Здоров'я й радості тобі бажаю.
Хай шлях твій світлим буде, ясним,
А кожен день - щасливим і прекрасним.
***
Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
Привітання з Днем ангела Дмитра картинки
Привітання з Днем ангела Дмитра картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангеда Дмитра своїми словами / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Дмитра картинки українською / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Дмитра листівки / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Дмитра привітання в прозі / Колаж 24 Каналу
Ми переконані, що привітань не буває забагато, тому ловіть ще одну збірку привітань з Днем ангела Дмитра. Те, що треба до такого теплого свята.
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