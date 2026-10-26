Красивые поздравления с Днем ангела Дмитрия 2026 – открытки, стихи и проза к празднику

24 Канал подготовил подборку красивых и искренних поздравлений с Днем ангела Дмитрия. Здесь вы найдете теплые пожелания своими словами, трогательные стихи и яркие открытки, которые можно отправить родным, друзьям и знакомым.

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Поздравление с Днем ангела Дмитрия своими словами

Дмитрий, поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, мира в душе и чтобы дома всегда было уютно и спокойно.

С Днем ангела, Дмитрий! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а каждый день дарит радость и добрые вести.

Дмитрий, с праздником тебя! Желаю надежных друзей рядом, силы духа в любых делах и чтобы все задуманное удавалось.

Искренне поздравляю с именинами, Дмитрий! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а жизнь будет щедрой на добро и тепло.

С Днем ангела, Дмитрий! Пусть у тебя хватает сил, терпения и вдохновения, а мечты постепенно сбываются.

Дмитрий, поздравляю от всего сердца! Желаю мира, благополучия, крепкой веры и чтобы все хорошее, что ты делаешь, возвращалось к тебе сторицей.

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Поздравление с Днем ангела Дмитрия в стихах на украинском языке

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи трішки наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі

Гарно святкувати!

***

З Днем ангела тебе, Дмитре, вітаю,

Здоров'я й радості тобі бажаю.

Хай шлях твій світлим буде, ясним,

А кожен день - щасливим і прекрасним.



***

Хай же Дімі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.



***

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Поздравления с Днем ангела Дмитрия: картинки



Поздравления с Днем ангела Дмитрия: картинки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Дмитрия своими словами / Коллаж 24 Канала

С Днем ангела Дмитрия: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала

С Днем ангела Дмитрия открытки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе / Коллаж 24 Канала



Мы убеждены, что поздравлений много не бывает, поэтому предлагаем вам еще одну подборку поздравления с Днем ангела Дмитрия. То, что нужно к такому теплому празднику.