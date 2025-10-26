На теплі слова заслуговує кожен, тож подаруйте гарний настрій власникам цього імені. 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Дмитра у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

День ангела Дмитра 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Дорогий Дмитре! Нехай успіх і добробут чекають тебе в будь-якій, навіть найскладнішій справі. Бажаємо завжди бути в гармонії з собою і навколишнім світом. Бажаємо ніколи не втрачати ясності та чіткості думки, навчитися вчасно, зупинитися, осмислити та прийняти тільки правильне рішення. Бажаємо, вміти бачити цінність не тільки в матеріальному, і знаходити прекрасне навіть у незначних дрібницях.

Вітаю тебе з Днем ангела! Хочу тобі побажати сили та мужності, рішучості та розважливості, відваги та здоров'я, доброти душі та вірного кохання, благородних вчинків і бравих ідей, високих цілей і сяйва щастя, море яскравих подій, захопливих подорожей і стабільної високої зарплати! Нехай у твоїй родині завжди панують любов, гармонія і лад! Будь сповнений сил і енергії, щоб втілювати в реальність самі божевільні мрії!

Привітання з Днем ангела Дмитра 2025

З Днем ангела, Дмитре, тебе вітаємо,

Здоров'я й удачі тобі ми бажаємо!

Хай ангел завжди на путі помагає,

Від зла і невдач тебе захищає!

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела Дмитра 2025 / Колаж LifeStyle24

Дмитре, з Днем ангела! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, красивий, удачливий, налаштований на позитив і завжди з відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень! Бажаю завжди бути таким же енергійним і веселим, оптимістичним і красивим, жвавим і спритним, розумним і кмітливим, чарівним і уважним, чудовим і чарівним. Нехай тобі щастить, хай близькі оточують тебе любов'ю, нехай щастя твоє завжди буде поруч. Успіхів тобі та здоров'я!

Дорогий Дмитре, з Днем ангела! Бажаю тобі сили, мудрості й терпіння в усіх починаннях. Хай ангел-охоронець дарує натхнення та захист у всіх твоїх життєвих кроках!

Привітання з Днем ангела Дмитра 2025 / Колаж LifeStyle24

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Твоє ім'я, Дмитро, – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

