Теплых слов заслуживает каждый, поэтому подарите хорошее настроение владельцам этого имени. 24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины.
День ангела Дмитрия 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Дорогой Дмитрий, пусть успех и благополучие ждут тебя в любом, даже самом сложном деле. Желаем всегда быть в гармонии с собой и окружающим миром. Желаем никогда не терять ясности и четкости мысли, научиться вовремя, остановиться, осмыслить и принять только правильное решение. Желаем, уметь видеть ценность не только в материальном, и находить прекрасное даже в незначительных мелочах.
***
Поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу тебе пожелать силы и мужества, решительности и рассудительности, отваги и здоровья, доброты души и верной любви, благородных поступков и бравых идей, высоких целей и сияния счастья, море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пусть в твоей семье всегда царят любовь, гармония и порядок! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые безумные мечты!
Поздравления с Днем ангела Дмитрия 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
З Днем ангела, Дмитре, тебе вітаємо,
Здоров'я й удачі тобі ми бажаємо!
Хай ангел завжди на путі помагає,
Від зла і невдач тебе захищає!
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Поздравления с Днем ангела Дмитрия 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Дмитрий, с Днем ангела! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красивый, удачливый, настроенный на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий! Желаю всегда быть таким же энергичным и веселым, оптимистичным и красивым, резвым и ловким, умным и сообразительным, обаятельным и внимательным, замечательным и обаятельным. Пусть тебе везет, пусть близкие окружают тебя любовью, пусть счастье твое всегда будет рядом. Успехов тебе и здоровья!
***
Дорогой Дмитрий, с Днем ангела! Желаю тебе силы, мудрости и терпения во всех начинаниях. Пусть ангел-хранитель дарит вдохновение и защиту во всех твоих жизненных шагах!
Поздравление с Днем ангела Дмитрия 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Твоє ім'я, Дмитро, – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Для написания материала использованы источники: Побажайко и Поздравок.