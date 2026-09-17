День ангела Віри 2026: найкращі листівки та душевні привітання

У церковному календарі День ангела Віри – особлива дата, коли згадують святу покровительку цього імені. Це хороший привід звернутися до близької людини з теплими словами, побажати їй Божого благословення, миру, здоров’я та душевної стійкості.

24 Канал підготував добірку привітань з Днем ангела Віри, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам – стримано, щиро й від серця.

Привітання з Днем ангела Віри своїми словами

З днем ангела, Віро! Хай твоя небесна покровителька дарує стільки ж впевненості, скільки її у твоєму імені. Легкого тобі настрою і сонця в душі!

Вітаю з іменинами! Нехай усе, у що ти віриш, обов'язково збувається – а разом з ним і трохи того, у що навіть не сподівалася повірити. Щастя тобі, справжнього!

З днем ангела! Хай кожен день дарує привід усміхнутись, а віра в себе ніколи не підводить. Ти чудова – і хай про це нагадують не тільки в цей день.

Вітаю тебе, Віро, зі святом! Нехай ангел-хранитель завжди тримає над тобою парасольку – від негоди і від зайвих турбот. Радості тобі і легкості!

З іменинами! Хай віра, надія і трохи авантюризму завжди йдуть із тобою поруч. Гарного настрою, теплих людей поряд і побільше приводів для сміху!

З Днем ангела Віри вірші українською

***

Вірі бажаємо світлої долі,

І кожного дня натхнення доволі.

Бажаю запалу та міцної наснаги,

В роботі - грошенят та поваги!

***

Вітаю тебе, Вірочко, з Днем ангела твоїм,

Нехай любов'ю й радістю наповниться твій дім!

Всі плани й надії, всі щирі сподівання,

Хай в серденьку твоєму живуть без угаву!

***

Палкі вітання для нашої Віри,

Хай буде у неї усього без міри,

Хай доленька їм завжди усміхається,

І кожна мрія нехай збувається!

Привітання з Днем ангела Віри картинки



Привітання з Днем ангела Віри 2026 Картинки / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем ангела Віри 2026 Картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Віри 2026 / Колаж 24 Каналу





Гарні привітання з Днем ангела Віри 2026 Картинки / Колаж 24 Каналу



Не забувай привітати й інших іменинниць, наприклад Софій. Маємо й для них добірку карних листівок та побажань.