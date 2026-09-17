День ангела Віри 2026: найкращі листівки та душевні привітання
У церковному календарі День ангела Віри – особлива дата, коли згадують святу покровительку цього імені. Це хороший привід звернутися до близької людини з теплими словами, побажати їй Божого благословення, миру, здоров’я та душевної стійкості.
24 Канал підготував добірку привітань з Днем ангела Віри, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам – стримано, щиро й від серця.
Привітання з Днем ангела Віри своїми словами
- З днем ангела, Віро! Хай твоя небесна покровителька дарує стільки ж впевненості, скільки її у твоєму імені. Легкого тобі настрою і сонця в душі!
- Вітаю з іменинами! Нехай усе, у що ти віриш, обов'язково збувається – а разом з ним і трохи того, у що навіть не сподівалася повірити. Щастя тобі, справжнього!
- З днем ангела! Хай кожен день дарує привід усміхнутись, а віра в себе ніколи не підводить. Ти чудова – і хай про це нагадують не тільки в цей день.
- Вітаю тебе, Віро, зі святом! Нехай ангел-хранитель завжди тримає над тобою парасольку – від негоди і від зайвих турбот. Радості тобі і легкості!
- З іменинами! Хай віра, надія і трохи авантюризму завжди йдуть із тобою поруч. Гарного настрою, теплих людей поряд і побільше приводів для сміху!
З Днем ангела Віри вірші українською
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Вірі бажаємо світлої долі,
І кожного дня натхнення доволі.
Бажаю запалу та міцної наснаги,
В роботі - грошенят та поваги!
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Вітаю тебе, Вірочко, з Днем ангела твоїм,
Нехай любов'ю й радістю наповниться твій дім!
Всі плани й надії, всі щирі сподівання,
Хай в серденьку твоєму живуть без угаву!
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Палкі вітання для нашої Віри,
Хай буде у неї усього без міри,
Хай доленька їм завжди усміхається,
І кожна мрія нехай збувається!
Привітання з Днем ангела Віри картинки
Привітання з Днем ангела Віри 2026 Картинки / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем ангела Віри 2026 Картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Віри 2026 / Колаж 24 Каналу
Гарні привітання з Днем ангела Віри 2026 Картинки / Колаж 24 Каналу
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