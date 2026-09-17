"24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем ангела Веры, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам – сдержанно, искренне и от души.
Поздравления с Днем ангела Веры своими словами
- С днем ангела, Вера! Пусть твоя небесная покровительница дарует столько же уверенности, сколько ее в твоем имени. Легкого тебе настроения и солнца в душе!
- Поздравляю с именинами! Пусть все, во что ты веришь, обязательно сбывается – а вместе с этим и немного того, во что ты даже не надеялась поверить. Счастья тебе, настоящего!
- С днем ангела! Пусть каждый день дарит повод улыбнуться, а вера в себя никогда не подводит. Ты замечательная – и пусть об этом напоминают не только в этот день.
- Поздравляю тебя, Вера, с праздником! Пусть ангел-хранитель всегда держит над тобой зонтик – от непогоды и от лишних забот. Радости тебе и легкости!
- С именинами! Пусть вера, надежда и немного авантюризма всегда идут с тобой рука об руку. Хорошего настроения, теплых людей рядом и побольше поводов для смеха!
С Днем ангела Веры – стихи на украинском языке
***
Вірі бажаємо світлої долі,
І кожного дня натхнення доволі.
Бажаю запалу та міцної наснаги,
В роботі - грошенят та поваги!
***Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Вітаю тебе, Вірочко, з Днем ангела твоїм,
Нехай любов'ю й радістю наповниться твій дім!
Всі плани й надії, всі щирі сподівання,
Хай в серденьку твоєму живуть без угаву!
***
Палкі вітання для нашої Віри,
Хай буде у неї усього без міри,
Хай доленька їм завжди усміхається,
І кожна мрія нехай збувається!
Поздравления с Днем ангела Веры: картинки
Поздравления с Днем ангела Веры 2026 Картинки / Коллаж 24 Канала
Открытки с Днем ангела Веры 2026: картинки / коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Веры 2026 / Коллаж 24 Канала
Красивые поздравления с Днем ангела Веры 2026 Картинки / Коллаж 24 Канала
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