У цей день також вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та Софії. Жінки загинули через непокору імператору, який переслідував християн.

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LifeStyle24 підібрав привітання з Днем ангела Софії у картинках і прозі. Не забудьте надіслати їх своїм рідним і друзям.

День ангела Софії: привітання у картинках і прозі

Сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю, Софіє, та хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав сумувати й відганяв похмурі думки!



Привітання з Днем ангела Софії / Фото Pinterest

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Дорога Софія. У День твого ангела від чистого серця хочу побажати мудрості й гідності, честі й благородства, міцної віри й сил, небесної благодаті, світлих надій і чистої любові.



Привітання з Днем ангела Софії / Фото "Главред"

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Мила Софія! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб частіше звучав твій ангельський сміх, щоб твої очі сяяли від щастя, щоб твоє серце наповнювалося любов'ю! Нехай над твоєю головою завжди світить ласкаве сонечко, а небеса будуть чистими й безхмарними!



Привітання з Днем ангела Софії / Фото vitannya.ua

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Софія, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою – і у хвилини радості, і у хвилини смутку, і в любові, і розлуці – щосекунди! Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – утішить, коли ти будеш радіти – теж разом з тобою радітиме. Будь благословенною, Софіє!



Привітання з Днем ангела Софії / Фото vitannya.ua

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Софія, щиро вітаю тебе зі святом. Бажаю тобі нескінченного щастя, вірних друзів, творчих ідей, великих перемог і багато щастя! Прикрашай своєю посмішкою кожен день, і все буде добре.



Привітання з Днем ангела Софії / Фото vitannya.ua

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Софіє, я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв кожен твій вчинок, допомагав в усьому, осяював твій життєвий шлях і захищав своїми крилами від усіх негараздів.



Привітання з Днем ангела Софії / Фото з ютубу

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У День ангела, Софіє, бажаю віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел вберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення.