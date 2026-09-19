З Днем фармацевтичного працівника України 2026 – тематичні листівки та привітання своїми словами

19 вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника – професійне свято людей, які точно знають, чим відрізняється "щось від голови" від того, що справді потрібно. І так, іноді вони рятують наш день ще до того, як ми встигаємо дійти до лікаря.

З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з Днем фармацевта – теплі слова у прозі, красиві вірші та святкові листівки, які можна надіслати колегам, друзям чи рідним.

Привітання з Днем фармацевта своїми словами

З Днем фармацевта! Дякую за терпіння, з яким щодня допомагаєш людям розібратися в купі назв і дозувань. Здоров'я тобі і менше стресу на роботі.

Вітаю з професійним святом! Ти той, хто завжди підкаже правильний вихід, коли аптечка вдома вже нічим не рятує. Дякую за це. Гарного настрою тобі!

З Днем фармацевта! Хай робота приносить не тільки втому, а й задоволення від того, що ти реально допомагаєш людям. Сил тобі і теплих слів від вдячних клієнтів.Вітаю зі святом! Дякую, що завжди знаходиш час пояснити, а не просто продати. Це насправді цінно. Здоров'я тобі й спокійних змін.

З Днем фармацевта! Хай у твоєму житті буде більше приводів радіти, ніж рахувати таблетки. Дякую за турботу, яку ти даруєш іншим щодня.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника картинки



Привітання з Днем фармацевта картинки / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем фармацевта / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем фармацевта своїми словами / Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку привітань з Днем ангела фармацевта. Тут теж є гарні вітання.



