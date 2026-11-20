Прийдешній 2027 рік пройде під знаком Вогняної Кози, яка поєднує в собі тягу до домашнього тепла, витонченої естетики та щирої творчості. Щоб ваш новорічний сюрприз справді потішив отримувача і приніс удачу, наша редакція зібрала найкращі ідеї презентів для родини, друзів, колег та коханих.

Головний тренд святкового сезону – турбота про комфорт та атмосферу оселі, адже покровителька року високо цінує затишок, пише 24 Канал.

Що подарувати на Новий рік 2027

Для батьків або близьких друзів чудово підійде якісний текстиль у теплих природних відтінках. Наприклад, м'який вовняний плед теракотового чи кремового кольору, фактурні диванні подушки або комплект бавовняної постільної білизни.

Доповнити інтер'єр допоможуть ароматичні свічки з нотами кориці, хвої та апельсина, керамічні вази, плетені кошики для зберігання дрібниць чи стильні настільні лампи з м'яким розсіяним світлом. Такі речі щодня нагадуватимуть про вашу увагу.

Настільна лампа – подарунок на Новий рік 2027 / Фото Magnific

Оскільки Вогняна Коза має яскравий творчий характер, безпрограшним варіантом стануть подарунки для натхнення та самовираження. Любителям створювати красу власноруч сподобаються картини за номерами, набори для ліплення з глини, якісні скетчбуки, пазли з авторськими ілюстраціями або сертифікати на майстер-клас із гончарства чи живопису.

Водночас для поціновувачів інтелектуального дозвілля гарним вибором стануть подарункові видання улюблених книг, настільні ігри для галасливих компаній або дерев'яні карти світу з прапорцями, де зручно позначати майбутні маршрути.

На Новий рік 2027 можна подарувати книги / Фото Magnific

Тим, хто віддає перевагу практичним і сучасним рішенням, варто придивитися до корисних гаджетів та стильних аксесуарів. Надійний павербанк, бездротові навушники, електронна книга або розумний годинник стануть у пригоді активним людям, які цінують власний час.

Якщо ж ви обираєте персональний презент для коханої людини, зверніть увагу на витончені ювелірні прикраси із золота з рослинними мотивами, шкіряні гаманці, теплі кашемірові шарфи або парфуми з глибокими пряними нотами.

Теплий плед / Фото Magnific

Для колег, знайомих або тих, у кого вже все є, ідеально підійдуть гастрономічні набори. Набори крафтового крем-меду з горіхами, пряні суміші для глінтвейну, колекційний чай, якісна кава або пляшка витриманого ігристого у святковій коробці швидко подарують гарний настрій.

А якщо хочеться подарувати незабутні спогади замість матеріальних речей, обирайте квитки на концерт улюбленого виконавця, похід у театр, день у SPA-комплексі або спільну поїздку. Адже щирі емоції залишаються з нами надовго.

Раніше ми розповідали про те, що принесе нам 2027 рік – Вогняної Кози.