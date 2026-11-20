Главный тренд праздничного сезона – забота о комфорте и атмосфере дома, ведь покровительница года высоко ценит уют, пишет 24 Канал.

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Что подарить на Новый год 2027

Для родителей или близких друзей прекрасно подойдет качественный текстиль в теплых натуральных оттенках. Например, мягкий шерстяной плед терракотового или кремового цвета, фактурные диванные подушки или комплект хлопкового постельного белья.

Дополнить интерьер помогут ароматические свечи с нотами корицы, хвои и апельсина, керамические вазы, плетеные корзины для хранения мелочей или стильные настольные лампы с мягким рассеянным светом. Такие вещи будут ежедневно напоминать о вашем внимании.

Настольная лампа – подарок на Новый год 2027 / Фото Magnific

Поскольку Огненная Коза обладает ярким творческим характером, беспроигрышным вариантом станут подарки для вдохновения и самовыражения. Любителям создавать красоту своими руками понравятся картины по номерам, наборы для лепки из глины, качественные скетчбуки, пазлы с авторскими иллюстрациями или сертификаты на мастер-класс по гончарству или живописи.

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В то же время для ценителей интеллектуального досуга хорошим выбором станут подарочные издания любимых книг, настольные игры для шумных компаний или деревянные карты мира с флажками, где удобно отмечать будущие маршруты.

На Новый год 2027 можно подарить книги / Фото Magnific

Тем, кто предпочитает практичные и современные решения, стоит присмотреться к полезным гаджетам и стильным аксессуарам. Надежный powerbank, беспроводные наушники, электронная книга или умные часы пригодятся активным людям, которые ценят свое время.

Если же вы выбираете индивидуальный подарок для любимого человека, обратите внимание на изящные ювелирные украшения из золота с растительными мотивами, кожаные кошельки, теплые кашемировые шарфы или духи с глубокими пряными нотами.

Теплый плед / Фото Magnific

Для коллег, знакомых или тех, у кого уже все есть, идеально подойдут гастрономические наборы. Наборы крафтового крем-меда с орехами, пряные смеси для глинтвейна, коллекционный чай, качественный кофе или бутылка выдержанного игристого вина в праздничной коробке быстро подарят хорошее настроение.

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А если хочется подарить незабываемые воспоминания вместо материальных вещей, выбирайте билеты на концерт любимого исполнителя, поход в театр, день в SPA-комплексе или совместную поездку. Ведь искренние эмоции остаются с нами надолго.

Ранее мы рассказывали о том, что принесет нам 2027 год – Огненной Козы.