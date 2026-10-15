Чому Ісус та Діва Марія мають різну зовнішність на іконах світу: пояснення священника ПЦУ

Чимало вірян вже звикли до традиційних образів у храмах, тож помилково вважають, що церковне мистецтво має суворі непорушні канони щодо зовнішності святих. Християни часто уявляють, що обличчя Ісуса Христа та Діви Марії виглядають абсолютно ідентично в усіх куточках нашої планети.

Однак насправді релігійний живопис неймовірно гнучкий та відображає культуру кожного окремого народу. Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму тіктоці розвіяв популярний міф. Отець показав, наскільки дивовижно різняться святі зображення залежно від географії.

Чи правда, що ікони Спасителя та Богородиці однакові в усіх народів світу

У соціальних мережах часто виникають дискусії про те, чому християнські образи втрачають свою історичну ідентичність. Священник ПЦУ Юліан Тимчук зауважив, що у всіх народів ікони Богородиці і Спасителя не є однаковими. Він наголосив, що кожна нація вкладає власне бачення у сакральне мистецтво.

Не однакові (ікони – 24 Канал). У різних країнах, у різних народів, на різних континентах Ісуса Христа і Богородицю зображають по-різному,

– сказав отець Юліан.

Свої слова він підкріпив яскравим візуальним рядом, який демонструє багатство світової релігійної традиції. На зібраних ілюстраціях можна побачити, як митці адаптують зовнішність святих до рис обличчя та традиційного одягу своєї пастви.

Наприклад, на китайських іконах Марія одягнена у розкішні національні шати, а в Індії вона постає у традиційному вбранні. Корінні американці зображають Діву Марію з характерними рисами індіанців, тоді як гаїтянські майстри малюють темношкірих святих.

Українська традиція також має свої унікальні особливості. Наші іконописці часто одягають Діву Марію та маленького Ісуса у вишиванку, додають національні орнаменти або зображають їх на тлі рідних пейзажів. Це робить образ ближчим до серця кожного вірянина.

Днями ми розповідали про те, що можна і не можна робити в церкві.