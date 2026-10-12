Аби розвіяти сумніви та зруйнувати стереотипи, священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму тіктоці детально розповів про сучасний християнський етикет. Отець пояснив, які дії під час богослужіння є цілком нормальними, а від чого варто категорично відмовитися.

Що можна і не можна робити в церкві

За словами священника ПЦУ Юліана Тимчука, використовувати мобільний телефон у храмі можна, але він обов'язково має працювати у беззвучному режимі. Діставати гаджет священнослужитель радить виключно у разі справжньої необхідності.

Щодо фотографій, то тут правила більш суворі. Робити знімки під час служби мають право лише представники церковної пресслужби. Звичайним вірянам фотографуватися на тлі ікон чи робити селфі під час молитви категорично не можна.

Багато батьків хвилюються, коли їхні малюки починають шуміти або бігати святинею. Однак отець Юліан зауважив, що у дитячій активності під час богослужіння немає нічого поганого.

Також Тимчук прокоментував питання їжі. Загалом їсти у церкві недоречно, але для маленьких дітей існує виняток. Батьки можуть взяти із собою невеликий перекус, наприклад, соломку, аби заспокоїти дитину в разі потреби.

Окрему увагу священник приділив безпосередній участі у богослужінні. Сторонні розмови під час молитви є абсолютно неприпустимими, адже у цей час людина спілкується з Богом, і всі інші бесіди втрачають будь-яку важливість. Крім цього, вірянам не варто ставити запитання священнику просто під час служби. Для цього існує окремий зручний час до або після літургії. Завжди можна підійти особисто, зателефонувати чи навіть організувати відеозв'язок.

А от щодо запізнень Юліан Тимчук має цікаву позицію. Звісно, людям варто планувати свій час і приходити вчасно. Втім, якщо ви все ж запізнилися на 10 чи 15 хвилин, не потрібно розвертатися і йти додому через сором. Отець ПЦУ наголосив, що двері храму завжди залишаються відчиненими для кожного, хто шукає духовної підтримки.

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