Чтобы развеять сомнения и разрушить стереотипы, священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в своем тиктоке подробно рассказал о современном христианском этикете. Священник объяснил, какие действия во время богослужения являются вполне нормальными, а от чего стоит категорически отказаться.

Что можно и нельзя делать в церкви

По словам священника ПЦУ Юлиана Тимчука, пользоваться мобильным телефоном в храме можно, но он обязательно должен работать в бесшумном режиме. Доставать гаджет священнослужитель советует исключительно в случае настоятельной необходимости.

Что касается фотографий, то здесь правила более строгие. Делать снимки во время службы имеют право только представители церковной пресс-службы. Обычным верующим фотографироваться на фоне икон или делать селфи во время молитвы категорически нельзя.

Многие родители волнуются, когда их малыши начинают шуметь или бегать по храму. Однако отец Юлиан отметил, что в детской активности во время богослужения нет ничего плохого.

Также Тимчук прокомментировал вопрос о еде. В целом есть в церкви неуместно, но для маленьких детей существует исключение. Родители могут взять с собой небольшой перекус, например, соломку, чтобы успокоить ребенка в случае необходимости.

Особое внимание священник уделил непосредственному участию в богослужении. Посторонние разговоры во время молитвы абсолютно недопустимы, ведь в это время человек общается с Богом, и все остальные беседы теряют всякое значение. Кроме того, верующим не следует задавать вопросы священнику прямо во время службы. Для этого предусмотрено отдельное удобное время до или после литургии. Всегда можно подойти лично, позвонить по телефону или даже организовать видеосвязь.

А вот в отношении опозданий Юлиан Тимчук придерживается интересной позиции. Конечно, людям следует планировать свое время и приходить вовремя. Впрочем, если вы все же опоздали на 10 или 15 минут, не нужно разворачиваться и уходить домой из-за стыда. Отец ПЦУ подчеркнул, что двери храма всегда остаются открытыми для каждого, кто ищет духовной поддержки.

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