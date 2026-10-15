Милозвучні та сильні: 5 чоловічих імен на літеру "Д", які приносять удачу

Вибір імені для новонародженого хлопчика часто стає справжнім викликом для молодих батьків. Варіанти на літеру "Д" традиційно уособлюють мужність, внутрішню силу та непохитний характер.

24 Канал підготував добірку найцікавіших давніх та сучасних чоловічих імен, які неодмінно подарують вашому синові потужну енергетику.

Данило

Це ім'я має давньоєврейське коріння та трактується як "Бог мій суддя". Такі чоловіки відзначаються розсудливістю та аналітичним складом розуму. Данили завжди готові вислухати та підтримати слушною порадою своїх найближчих. Власники цього імені звикли ретельно обдумувати кожен свій крок, що допомагає їм уникати помилок та впевнено досягати поставлених цілей.

Дмитро

Ім'я Дмитро має давньогрецьке походження, пов'язане з богинею родючості Деметрою, та перекладається як "присвячений Деметрі" або "хлібороб". Його власники вирізняються надзвичайною силою волі та комунікабельністю. Дмитрам притаманна вірність і надійність, тому вони стають чудовими сім'янинами та відданими друзями.

Денис

Таке ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "присвячений Діонісу". Його представники – енергійні та творчі чоловіки, які вміють підняти настрій у будь-якій компанії та ніколи не залишать друга в біді. Власники цього імені легко адаптуються до будь-яких змін і здатні знаходити нестандартні шляхи для реалізації своїх найамбітніших задумів.

Давид

Це ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "улюблений" або "коханий". Давидів можна сміливо назвати надійними захисниками своєї родини та близьких людей. Такі чоловіки мають потужний внутрішній стрижень, який допомагає їм долати перешкоди та втілювати свої плани в реальність.

Дем'ян

Ім'я Дем'ян має латинське коріння та перекладається як "підкорювач" або "той, хто приборкує". Його носії відзначаються цілеспрямованістю, відповідальністю та вимогливістю до себе. Дем'яни можуть здаватися дещо прямолінійними, однак за цим ховається велике серце і готовність підставити плече у важку хвилину. Власники цього імені зроблять усе можливе і працюватимуть на межі своїх можливостей, щоб забезпечити стабільність та здійснити власні мрії.

Як красиво назвати сина – чоловічі імена на "Д" / Фото Magnific

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