Якщо ви шукаєте гарне ім'я для хлопчика, пропонуємо звернути увагу на цю особливу добірку.

Іван

Таке ім'я прийшло з давньоєврейської мови та означає "Божа милість". Його власники випромінюють неймовірну надійність, спокій та впевненість у собі. Вони володіють унікальною здатністю ставати справжньою опорою для родини і щедро діляться своєю мудрістю з друзями та близькими.

Ігор

Це ім'я має скандинавське походження та трактується як "той, хто охороняє". Його носії – неймовірно цілеспрямовані та енергійні чоловіки. Вони швидко досягають найвищих вершин у професії та надихають інших власним прикладом.

Ілля

Ім'я Ілля прийшло з давньоєврейської культури та перекладається як "мій Бог – Господь". Його представники випромінюють неймовірну харизму, творчий запал та щирість. Вони легко знаходять спільну мову з незнайомцями і створюють теплу атмосферу в будь-якому колективі.

Іларіон

Це ім'я прийшло з давньогрецької мови та трактується як "радісний". Іларіони відзначаються життєрадісністю та оптимізмом. Такі чоловіки зберігають світлий погляд на світ навіть у найскладніших ситуаціях і дарують надію кожному, хто перебуває поруч.

Ізяслав

Таке ім'я має давньослов'янське коріння та означає "той, хто здобув славу". Його представники – шляхетні та рішучі чоловіки, які майстерно розв'язують конфлікти. Вони впевнено ведуть за собою однодумців до великих звершень.

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