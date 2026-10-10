Если вы ищете красивое имя для мальчика, предлагаем обратить внимание на эту уникальную подборку.

Иван

Это имя происходит из древнееврейского языка и означает "Божья милость". Его обладатели излучают невероятную надежность, спокойствие и уверенность в себе. Они обладают уникальной способностью становиться настоящей опорой для семьи и щедро делятся своей мудростью с друзьями и близкими.

Игорь

Это имя имеет скандинавское происхождение и трактуется как "тот, кто охраняет". Его носители – невероятно целеустремленные и энергичные мужчины. Они быстро достигают самых высоких вершин в профессии и вдохновляют других собственным примером.

Илья

Имя Илья пришло из древнееврейской культуры и переводится как "мой Бог – Господь". Его носители излучают невероятную харизму, творческий задор и искренность. Они легко находят общий язык с незнакомцами и создают теплую атмосферу в любом коллективе.

Иларион

Это имя пришло из древнегреческого языка и трактуется как "радостный". Иларионы отличаются жизнерадостностью и оптимизмом. Такие мужчины сохраняют светлый взгляд на мир даже в самых сложных ситуациях и дарят надежду каждому, кто находится рядом.

Изяслав

Это имя имеет древнеславянские корни и означает "тот, кто обрел славу". Его носители – благородные и решительные мужчины, которые мастерски разрешают конфликты. Они уверенно ведут за собой единомышленников к большим свершениям.

Как оригинально назвать сына – имена на "И" / Фото Magnific

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