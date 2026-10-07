24 Канал підготував добірку найцікавіших давніх та сучасних чоловічих імен, які неодмінно подарують вашому синові потужну енергетику.

Богдан

Ім'я Богдан буквально означає "Богом даний" і наділяє свого власника неабиякою цілеспрямованістю та розсудливістю. Такі чоловіки впевнено крокують життям і легко долають будь-які перешкоди на шляху до мети.

Борис

Мовознавці трактують це ім'я як "борець за славу". Воно від самого дитинства формує міцні лідерські якості та допомагає людині досягати неабияких висот у кар'єрі.

Борислав

Шанувальникам слов'янської спадщини точно сподобається таке милозвучне ім'я, яке перекладається як "той, хто бореться за славу". Його власники доволі часто здобувають визнання та повагу в суспільстві.

Броніслав

Таке ім'я означає "славний захисник". Саме тому такі чоловіки завжди старанно оберігатимуть свою родину від життєвих негод.

Чоловічі імена, які починаються на літеру "Б" – як назвати сина / Фото Magnific

Днями ми розповідали про жіночі імена, які починаються на букву "Б".