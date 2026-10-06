Вони звучать надзвичайно шляхетно, приховують у собі глибокий сенс та дарують своїм власницям як природний шарм, так і незламний внутрішній стрижень. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Богдана

Це слов'янське ім'я, яке дослівно означає "дана Богом". Його власниці зазвичай відзначаються цілеспрямованістю, незалежністю та яскравими лідерськими якостями. Вони завжди знають, чого хочуть від життя, і впевнено долають перешкоди на шляху до мети.

Божена

Таке ім'я має глибоке слов'янське коріння і перекладається як "божественна" або "благословенна". Жінки з таким іменем часто наділені творчими талантами, тонкою інтуїцією та емоційною глибиною. Божени створюють навколо себе атмосферу затишку й легко привертають увагу своєю щирістю.

Барбара

За однією з версій, ім'я Барбара має латинське походження та означає "іноземка". Дівчата, названі так, мають гострий розум, чудову пам'ять і прагнення до постійного саморозвитку. Вони високо цінують особисту свободу та здатні досягти значних висот у будь-якій професії.

Белла

Це ім'я має латинське коріння та означає "красуня". Його представниці відзначаються витонченим смаком, любов'ю до естетики та природним шармом. Вони вміють зачаровувати співрозмовників своєю граційністю і завжди залишаються в центрі уваги.

Берта

Таке ім'я має давньогерманське походження та перекладається як "світла". Воно наділяє жінку практичністю, розсудливістю та твердим характером. Берти вміють ухвалювати правильні рішення, цінують порядок і стають надійною опорою для своєї родини.

Жіночі імена на "Б" / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про імена на букву "А", які не втратять своєї актуальності.