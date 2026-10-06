Они звучат необыкновенно благородно, таят в себе глубокий смысл и дарят своим обладательницам как естественное очарование, так и несокрушимый внутренний стержень. Подробнее об этом – пишет 24 Канал.

Богдана

Это славянское имя, которое дословно означает "данная Богом". Его обладательницы обычно отличаются целеустремленностью, независимостью и яркими лидерскими качествами. Они всегда знают, что хотят от жизни, и уверенно преодолевают препятствия на пути к цели.

Божена

Это имя имеет глубокие славянские корни и переводится как "божественная" или "благословенная". Женщины с таким именем часто наделены творческими талантами, тонкой интуицией и эмоциональной глубиной. Божены создают вокруг себя атмосферу уюта и легко привлекают внимание своей искренностью.

Барбара

По одной из версий, имя Барбара имеет латинское происхождение и означает "иностранка". Девочки с таким именем отличаются острым умом, прекрасной памятью и стремлением к постоянному саморазвитию. Они высоко ценят личную свободу и способны достичь значительных высот в любой профессии.

Белла

Это имя имеет латинские корни и означает "красавица". Его обладательницы отличаются утонченным вкусом, любовью к эстетике и природным шармом. Они умеют очаровывать собеседников своей грациозностью и всегда остаются в центре внимания.

Берта

Это имя имеет древнегерманское происхождение и переводится как "светлая". Оно наделяет женщину практичностью, рассудительностью и твердым характером. Берты умеют принимать правильные решения, ценят порядок и становятся надежной опорой для своей семьи.

Женские имена на "Б" / Фото Magnific

Ранее мы рассказывали об именах на букву "А", которые не утратят своей актуальности.