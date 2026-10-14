5 найгарніших жіночих імен на літеру "Д", які мають ніжне звучання

Народження доньки надихає батьків на пошук особливого імені, яке стане для неї справжнім оберегом. Якщо ви прагнете обрати милозвучне та сильне ім'я, варто звернути увагу на варіанти, які починаються на літеру "Д".

Вони наділяють своїх власниць потужною енергетикою, природною чарівністю та допомагають розкрити безліч талантів. Читайте більше про найкрасивіші жіночі імена – на 24 Каналі.

Дарина

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "дарована Богом". Його представниці – життєрадісні, товариські та щирі жінки. Вони легко знаходять спільну мову з незнайомцями, створюють теплу атмосферу в будь-якому колективі та вміють щиро радіти дрібницям.

Діана

Таке ім'я прийшло до нас з латинської мови і трактується як "божественна". Діани виростають цілеспрямованими жінками з розвиненою емпатією та неабиякими лідерськими якостями. Вони впевнено досягають поставлених цілей, завжди підтримують друзів у складних ситуаціях і готові прийти на допомогу слабшим.

Даніела

Ім'я Даніела походить з давньоєврейської мови та перекладається як "Бог мій суддя". Такі жінки володіють гострим розумом, прагнуть життєвої гармонії та люблять пізнавати світ. Вони полюбляють ділитися неординарними ідеями та дуже тонко відчувають красу навколишнього середовища.

Домініка

Ім'я Домініка має латинське коріння та означає "Господня". Його носійки відзначаються чудовою інтуїцією та невичерпною внутрішньою силою. Такі дівчата вміють надихати людей навколо, миттєво адаптуються до нових обставин і постійно шукають можливості для самовдосконалення.

Дзвенислава

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "дзвінка слава". Такі дівчата проявляють неабияку сміливість, креативність та непохитну віру у власні сили. Вони сміливо захищають власні переконання, надзвичайно цінують свободу і будують успішну кар'єру.

Красиві імена для дівчинки / Фото Magnific

Днями ми розповідали про красиві імена, які починаються на букву "З".