24 Канал зібрав список красивих жіночих імен, які починаються на літеру "І". Вони точно не залишать вас байдужими.

Ірина

Таке ім'я прийшло з давньогрецької мови та трактується як "мир" або "спокій". Його власниці випромінюють неймовірну врівноваженість, мудрість та внутрішню гармонію. Вони можуть знайти компроміси навіть у найскладніших конфліктах і щедро діляться своєю розсудливістю з оточенням.

Інна

Це ім'я прийшло з латинської мови та перекладається як "бурхлива". Інни – неймовірно цілеспрямовані та незалежні жінки, як можуть швидко адаптуватися до будь-яких змін. Такі дівчата впевнено долають усі перешкоди на шляху до власної мети.

Іванна

Ім'я Іванна має давньоєврейське коріння та означає "Божа милість". Його представниці відзначаються щирістю та емпатією, вони нерідко стають справжньою підтримкою для найрідніших. До того ж такі дівчата створюють затишну атмосферу безумовної любові навколо себе.

Ілона

Це ім'я походить з давньогрецької культури та трактується як "світла". Його власниці випромінюють неймовірну чарівність, креативність та непохитний оптимізм. Що цікаво, вони володіють унікальною здатністю помічати красу в найдрібніших деталях.

Ізабелла

Таке ім'я прийшло з іспанської мови та трактується як "прекрасна". Його представниці – елегантні та витончені жінки. Вони легко перетворюють сіру буденність на свято і притягують до себе людей своєю природною грацією та шармом.

Як красиво назвати дівчинку – імена на "І" / Фото Magnific

До речі, нещодавно ми розповідали про розкішні жіночі імена, які починаються на букву "З".