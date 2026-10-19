Як красиво назвати хлопчика: 5 щасливих імен на "Г", що точно сподобаються

Вибір імені для новонародженого хлопчика часто стає справжнім викликом для молодих батьків. Варіанти на літеру "Г" традиційно уособлюють мужність, внутрішню силу та непохитний характер.

24 Канал підготував добірку найцікавіших давніх та сучасних чоловічих імен, які неодмінно подарують вашому синові потужну енергетику.

Гліб

Це ім'я має давньоскандинавське коріння та означає "спадкоємець богів". Його власники – надзвичайно розсудливі, надійні та серйозні чоловіки. Вони вміють швидко здобувати авторитет у колективі, впевнено долають будь-які перешкоди та завжди готові захищати свою родину.

Гордій

Таке ім'я прийшло до нас із давньогрецької мови й трактується як "повелитель". Гордії виростають дуже незалежними чоловіками з нестандартним мисленням та потужною енергетикою. Вони сміливо беруть на себе відповідальність за складні проєкти та ніколи не бояться труднощів.

Григорій

Ім'я Григорій має давньогрецьке походження та перекладається як "пильний" або "бадьорий". Такі чоловіки володіють чудовим почуттям гумору та гострим розумом. Вони легко стають душею компанії, швидко засвоюють нову інформацію та вміють знаходити позитив навіть у складних обставинах.

Георгій

Це ім'я також походить із Давньої Греції та означає "землероб". Носії цього імені демонструють непохитні моральні принципи та загострене почуття справедливості. Такі хлопці завжди дотримуються свого слова, рішуче захищають слабших і майстерно доводять усі розпочаті справи до бездоганного фіналу.

Геннадій

Ім'я Геннадій має давньогрецьке коріння та означає "благородний". Представники цього імені – дуже тактовні та спокійні особистості. Вони звикли детально аналізувати кожен крок, майстерно обходять гострі кути у спілкуванні та створюють навколо себе максимально комфортну атмосферу.

Чоловічі імена, які починаються на літеру "Г" / Фото Magnific

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