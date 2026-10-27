Як красиво назвати хлопчика: 4 найсильніші чоловічі імена на букву "Р"

Вибір імені для дитини часто стає справжнім викликом для батьків. Багато родин шукає варіанти з глибоким значенням і сильним звучанням.

Імена на літеру "Р" традиційно дарують чоловікам потужну енергетику, рішучість та лідерські якості. 24 Канал зібрав добірку найцікавіших варіантів, як назвати сина у 2026 році.

Роман

Це ім'я має латинське походження та означає "римлянин". Його представники відзначаються цілеспрямованістю та гострим розумом. Романи вміють швидко аналізувати ситуацію та знаходити вихід з найскладніших обставин. Вони цінують чесність у стосунках, завжди підтримують близьких і впевнено будують успішну кар'єру.

Руслан

Таке ім’я прийшло до нас з тюркської мови. Воно трактується як "лев". Руслани мають твердий характер, незламну волю та лідерські якості. Ці чоловіки ніколи не відступають перед труднощами та сміливо захищають власні інтереси. Водночас поруч з коханими вони виявляють надзвичайну ніжність, стають надійними партнерами та турботливими батьками.

Ростислав

Це давньослов'янське ім'я перекладається як "той, хто примножує славу". Ростислави володіють потужною енергетикою, креативним мисленням та оптимістичним поглядом на світ. Такі чоловіки легко гуртують навколо себе людей та досягають значних висот у творчих професіях.

Радомир

Слов'янське ім'я Радомир означає "радість миру". Його носії від природи мають глибоку емпатію, мудрість та неабияку дипломатичність. Радомири вміють згладжувати конфлікти та давати цінні поради близьким. Такі чоловіки стають вірними друзями та чудовими наставниками для інших.

Оригінальні імена для хлопчиків / Фото Magnific

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