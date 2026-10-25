Сила, шляхетність і сталевий характер: 5 найгарніших чоловічих імен на літеру "С"

24 Канал зібрав добірку популярних та милозвучних чоловічих імен, якими можна назвати хлопчика.

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Святослав

Це старослов'янське ім'я утворилося від двох слів і означає "священна слава". Його власники відзначаються неабиякою рішучістю та загостреним почуттям справедливості. Такі чоловіки завжди дотримуються свого слова, поважають особисті кордони інших і впевнено крокують до власних цілей. Святослави вміють миттєво ухвалювати правильні рішення, тому нерідко стають авторитетними керівниками та надійними бізнес-партнерами.

Сергій

Таке ім'я має римське походження та трактується як "знатний". Сергії мають блискуче логічне мислення, яке допомагає їм розв'язувати найскладніші життєві завдання. Ці чоловіки стають вірними друзями та турботливими батьками, які понад усе цінують родинний затишок і домашнє тепло.

Степан

Ім'я Степан має давньогрецьке коріння й у перекладі означає "вінець" або "корона". Його носії від природи мають живий розум, неймовірне почуття гумору та високу працездатність. Такі чоловіки легко долають труднощі завдяки своєму невичерпному оптимізму та вмінню знаходити нестандартні підходи. Вони швидко підкорюють кар'єрні вершини, зберігаючи абсолютну щирість і відкритість у спілкуванні.

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Семен

Це ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови. Воно означає "почутий Богом". Семени мають добре серце та надзвичайно потужну інтуїцію. Водночас за зовнішньою стриманістю цих чоловіків часто ховається глибока творча натура. Вони дуже тонко відчувають настрій співрозмовника, вміють вчасно підтримати і завжди готові простягнути руку допомоги у скрутну хвилину.

Станіслав

Це слов'янське за походженням ім'я тлумачать як "славний" або "той, хто прославився". Станіслави мають вольовий характер, гострий розум та шалену життєву енергію. Вони завжди чітко розуміють свої справжні бажання і наполегливо працюють заради великого успіху. Такі чоловіки легко адаптуються до нових обставин, обожнюють активний відпочинок та вміють щиро радіти кожному прожитому дню.

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