Сила, благородство и стальной характер: 5 самых красивых мужских имен на букву "С"

24 Канал подготовил подборку популярных и мелодичных мужских имен, которыми можно назвать мальчика.

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Святослав

Это старославянское имя образовано из двух слов и означает "священная слава". Его обладатели отличаются незаурядной решительностью и обостренным чувством справедливости. Такие мужчины всегда держат слово, уважают личные границы других и уверенно идут к своим целям. Святославы умеют мгновенно принимать правильные решения, поэтому нередко становятся авторитетными руководителями и надежными бизнес-партнерами.

Сергей

Это имя имеет римское происхождение и переводится как "знатный". Сергии обладают блестящим логическим мышлением, которое помогает им решать самые сложные жизненные задачи. Эти мужчины становятся верными друзьями и заботливыми отцами, которые превыше всего ценят семейный уют и домашнее тепло.

Степан

Имя Степан имеет древнегреческие корни и в переводе означает "венец" или "корона". Его носители от природы обладают живым умом, невероятным чувством юмора и высокой работоспособностью. Такие мужчины легко преодолевают трудности благодаря своему неиссякаемому оптимизму и умению находить нестандартные подходы. Они быстро покоряют карьерные вершины, сохраняя абсолютную искренность и открытость в общении.

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Семен

Это имя пришло к нам из древнееврейского языка. Оно означает "услышанный Богом". Семены обладают добрым сердцем и чрезвычайно сильной интуицией. В то же время за внешней сдержанностью этих мужчин часто скрывается глубокая творческая натура. Они очень тонко чувствуют настроение собеседника, умеют вовремя поддержать и всегда готовы протянуть руку помощи в трудную минуту.

Станислав

Это имя славянского происхождения толкуют как "славный" или "тот, кто прославился". Станиславы обладают волевым характером, острым умом и безумной жизненной энергией. Они всегда четко понимают свои истинные желания и настойчиво работают ради большого успеха. Такие мужчины легко адаптируются к новым обстоятельствам, обожают активный отдых и умеют искренне радоваться каждому прожитому дню.

Как красиво назвать сына – мужские имена на "С" / Фото Magnific

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