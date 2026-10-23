Не только Петр и Павел: 4 сильных мужских имени, начинающихся на букву "П"

Их владельцы, как правило, становятся целеустремленными людьми с четкими жизненными ориентирами. 24 Канал подготовил подборку самых ярких мужских имен на эту букву.

Реклама Adv

Петр

Имя Петр происходит из Древней Греции и буквально означает "камень" или "скала". Такие мужчины отличаются необычайной стойкостью и непоколебимостью собственных убеждений. Они становятся надежной опорой для близких людей, уверенно преодолевают любые жизненные препятствия и всегда доводят начатые дела до логического завершения.

Павел

Имя Павел имеет латинские корни и переводится как "скромный" или "младший". Владельцы этого имени обладают высоким уровнем эмпатии. Они умеют сглаживать самые острые конфликты, легко завоевывают доверие окружающих и достигают значительных карьерных высот благодаря своему рассудительному подходу к жизни.

Платон

Это имя восходит к временам античности и переводится с древнегреческого как "широкоплечий". Платоны обладают аналитическим умом и философским взглядом на мир. Они ценят личную независимость, постоянно стремятся к самосовершенствованию и часто становятся настоящими лидерами мнений в своей профессиональной среде.

Реклама

Пилип

Имя Пилип также имеет греческое происхождение и буквально означает "любящий лошадей". Его носители излучают незаурядный оптимизм. Они обожают динамику, быстро адаптируются к новым условиям и умеют вести за собой людей благодаря природной харизме и врожденному чувству справедливости.

Красивые имена для мальчиков 2026 / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала о мужских именах, начинающихся на "В".