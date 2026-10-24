5 найкрасивіших жіночих імен на літеру "С", що дарують сильну енергетику своїм власницям

Імена, які починаються на літеру "С", звучать особливо мелодійно та м'яко. Водночас вони дарують своїм власницям міцний внутрішній стрижень.

Ці імена також наділяють дівчат жіночністю, гострою інтуїцією та здатністю знаходити гармонію у навколишньому світі. 24 Канал зібрав найцікавіші та наймилозвучніші варіанти, як красиво назвати доньку.

Софія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мудрість". Його власниці відзначаються гострим розумом та дивовижною емпатією. Такі дівчата легко знаходять спільну мову з абсолютно різними людьми, постійно прагнуть нових знань та створюють навколо себе атмосферу абсолютного затишку. Софії вміють давати дуже влучні поради, тому друзі регулярно звертаються до них за підтримкою у складні життєві моменти.

Соломія

Таке ім'я прийшло до нас із давньоєврейської мови та трактується як "мирна" або "спокійна". Соломії випромінюють справжнє внутрішнє світло та щиру доброту. Вони мають неймовірно стійкий характер, який допомагає долати будь-які життєві перешкоди з гордо піднятою головою.

Стефанія

Ім'я Стефанія має грецьке коріння і перекладається як "вінець" або "корона". Його носійки від природи мають яскраві лідерські риси, потужну енергію та непохитну впевненість у власних силах. Такі особистості завжди прагнуть досконалості та здатні вести за собою інших. Вони досягають неабиякого успіху в кар'єрі, залишаючись при цьому справедливими, чесними та шляхетними.

Сніжана

Це слов'янське за походженням ім'я означає "сніжна" або "біла". За зовнішньою тендітністю та дивовижною ніжністю цих дівчат часто ховається сталева воля. Вони дуже тонко відчувають навколишній світ, захоплюються сучасним мистецтвом і вміють бачити справжню красу у найпростіших речах.

Світлана

Ім'я Світлана походить від слова "світло" і означає "світла" або "чиста душею". Такі жінки бачити позитив у будь-якій ситуації та легко заряджають своєю світлою енергією оточення. Світлани завжди доводять початі справи до кінця і будують міцні, довірливі стосунки з близькими людьми.

Як оригінально назвати дівчинку / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про красиві жіночі імена, які починаються на літеру "В".