5 самых красивых женских имен на букву "С", которые дарят своим обладательницам сильную энергетику

Эти имена также наделяют девушек женственностью, острой интуицией и способностью находить гармонию в окружающем мире. 24 Канал собрал самые интересные и мелодичные варианты, как красиво назвать дочь.

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София

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость". Его обладательницы отличаются острым умом и удивительной эмпатией. Такие девушки легко находят общий язык с совершенно разными людьми, постоянно стремятся к новым знаниям и создают вокруг себя атмосферу абсолютного уюта. Софии умеют давать очень точные советы, поэтому друзья регулярно обращаются к ним за поддержкой в сложные моменты жизни.

Соломия

Это имя пришло к нам из древнееврейского языка и переводится как "мирная" или "спокойная". Соломии излучают настоящий внутренний свет и искреннюю доброту. У них невероятно стойкий характер, который помогает преодолевать любые жизненные препятствия с гордо поднятой головой.

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Стефания

Имя Стефания имеет греческие корни и переводится как "венец" или "корона". Его носительницы от природы обладают яркими лидерскими качествами, мощной энергией и непоколебимой уверенностью в собственных силах. Такие личности всегда стремятся к совершенству и способны вести за собой других. Они достигают значительного успеха в карьере, оставаясь при этом справедливыми, честными и благородными.

Снежана

Это имя славянского происхождения означает "снежная" или "белая". За внешней хрупкостью и удивительной нежностью этих девушек часто скрывается стальная воля. Они очень тонко чувствуют окружающий мир, увлекаются современным искусством и умеют видеть настоящую красоту в самых простых вещах.

Светлана

Имя Светлана происходит от слова "свет" и означает "светлая" или "чистая душой". Такие женщины видят позитив в любой ситуации и легко заряжают своей светлой энергией окружающих. Светланы всегда доводят начатое до конца и строят прочные, доверительные отношения с близкими людьми.

Как оригинально назвать девочку / Фото Magnific

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