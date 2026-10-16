Если вы ищете мелодичное и глубокое по смыслу имя для девочки, предлагаем ознакомиться с нашей подборкой самых интересных вариантов.

Виктория

Это популярное имя происходит из латинского языка и означает "победа". Его обладательницы отличаются невероятной целеустремленностью, силой духа и природным магнетизмом. Такие женщины всегда знают, чего хотят от жизни, и уверенно преодолевают любые препятствия на пути к цели. Они становятся замечательными лидерами, способными объединять людей и вести их за собой к успеху.

Валерия

Это имя также имеет латинские корни и переводится как "сильная" или "здоровая". Валерии очаровывают окружающих своей непосредственностью, яркими эмоциями и оригинальным взглядом на мир. Они сочетают в себе чувственность и твердый характер, что помогает им легко адаптироваться к новым условиям. В дружбе и любви такие девушки проявляют абсолютную преданность и всегда готовы поддержать близких в трудную минуту.

Вероника

Это благозвучное имя пришло к нам из древнегреческой культуры и означает "та, что приносит победу". Вероники излучают легкость, позитив и неиссякаемую жизнерадостность, благодаря чему быстро становятся душой любой компании. Они тонко чувствуют красоту и стремятся к гармонии во всем. Такие женщины умеют превращать серые будни в праздник и вдохновляют других своим оптимизмом.

Варвара

Такое древнее имя имеет греческие корни и означает "иностранка". Женщины с этим именем обычно обладают глубоким внутренним миром и склонностью к философским размышлениям. Варвары поражают людей своей настойчивостью в делах, необычайным трудолюбием и верностью собственным идеалам. Они не ищут шумных компаний, зато высоко ценят семейный уют и создают прочные связи с проверенными годами друзьями.

Василина

Это красивое имя происходит из Древней Греции и переводится как "царственная" или "повелительница". Василины отличаются врожденным благородством, внутренним достоинством и тактичностью в общении. Они обладают природной мудростью, которая позволяет им мастерски улаживать конфликты и находить удачные компромиссы. Такие девушки излучают спокойствие, легко завоевывают уважение в обществе и становятся надежной опорой для своей семьи.

Как красиво назвать девочку в 2026 году – женские имена на "В" / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о красивых женских именах, начинающихся на "Б".