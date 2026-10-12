24 Канал подготовил подборку самых интересных женских имен, начинающихся на букву "Е", чтобы помочь вам сделать идеальный выбор и узнать больше о характере будущей обладательницы.

Ева

Это имя имеет древнееврейские корни и означает "та, что дарит жизнь". Его обладательницы излучают невероятное жизнелюбие, неиссякаемую энергию и уверенность в себе. Они обладают уникальной способностью вдохновлять окружающих и щедро делятся своей теплотой с друзьями и близкими. Такие женщины легко становятся настоящей опорой для семьи и умело управляют любыми процессами.

Елизавета

Это имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "обещание Господу". Елизаветы отличаются умением сохранять спокойствие в любой ситуации и острым аналитическим умом. К тому же они умеют выслушать и уверенно идут к своей цели.

Евгения

Имя Евгения берет свое начало в древнегреческой культуре и переводится как "благородная". Девушки с таким именем обладают сильной волей и обостренным чувством справедливости. Они умеют создавать невероятный уют вокруг себя, высоко ценят верность и всегда готовы прийти на помощь более слабым.

Есения

Это нежное и несколько загадочное имя имеет несколько версий происхождения: первая – от славянского мужского варианта Есений, вторая – от имени Ксения, поэтому означает – "иностранка" или "далекая". Его обладательницы очаровывают всех вокруг своей творческой натурой, мечтательностью и искренностью. Они чрезвычайно тонко чувствуют мир, легко находят общий язык с разными людьми и приносят радость в любой коллектив.

Евдокия

Это имя пришло к нам из Древней Греции и означает "добрая слава" или "благоволение". Евдокии поражают людей своей бескорыстной добротой, жизненной мудростью и природной харизмой. Они легко преодолевают жизненные препятствия, сохраняют искренний оптимизм и становятся настоящими хранительницами семейного очага, объединяя вокруг себя всю семью.

Оригинальные имена для девочки / Фото Magnific

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