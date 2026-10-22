Если вы думаете, как оригинально назвать девочку, или просто интересуетесь тайнами значений имен, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.

Полина

Имя Полина имеет древнегреческое происхождение и переводится как "солнечная" или "посвященная Аполлону". Такие женщины отличаются необычайной жизнерадостностью и эмпатией. Они умеют создавать уют вокруг себя, легко находят общий язык с разными людьми и обладают острой интуицией, которая помогает им принимать мудрые решения.

Пенелопа

Это имя уходит корнями в древнегреческую мифологию и переводится как "та, что распускает нити". Его обладательницы наделены глубокой внутренней мудростью и невероятным терпением. Такие девушки не боятся трудностей, умеют мыслить стратегически и сохраняют непоколебимую преданность своим идеалам, близким людям и жизненным принципам.

Патрисия

Имя Патрисия имеет латинское происхождение и означает "благородная" или "аристократка". Обладательницы этого имени наделены врожденным чувством стиля и сильными лидерскими качествами. Они умеют вдохновлять других своей уверенностью, оставаясь при этом справедливыми и искренними.

Пелагея

Имя Пелагея происходит из Древней Греции и переводится как "морская". Обладательницы этого имени – очень глубокие и многогранные личности, эмоции которых часто напоминают неукротимый океан. Они обладают мощным творческим потенциалом, отличаются неординарным мышлением и способны находить выход из самых запутанных ситуаций.

Павлина

Это имя является женской формой латинского имени и означает "миниатюрная" или "скромная". Однако за кажущейся кротостью этих женщин скрывается сильный характер и незаурядная целеустремленность. Они блестяще умеют концентрироваться на собственных целях, достигают успеха благодаря трудолюбию и очаровывают окружающих своей природной грацией.

Как красиво назвать девочку / Фото Magnific

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