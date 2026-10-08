4 розкішні жіночі імені на літеру "З", які наділяють своїх власниць особливим шармом

Вибір імені для дівчинки – важливий крок, адже воно багато в чому формує її характер та подальший життєвий шлях. Жіночі імена, які починаються на літеру "З", відзначаються неймовірною милозвучністю та глибоким символізмом.

Вони запам'ятовуються з першої секунди та дарують своїм власницям надзвичайну жіночність. 24 Канал підготував добірку найкрасивіших жіночих імен з їхнім значенням та походженням.

Злата

Це ім'я має слов'янське походження та означає "золота". Його представниці відзначаються витонченим смаком, любов'ю до естетики та природним шармом. Вони вміють зачаровувати співрозмовників своєю граційністю і завжди залишаються в центрі уваги. Жінки з цим іменем зазвичай ростуть дуже цілеспрямованими особистостями, які легко досягають визнання у творчих професіях.

Зоя

Таке ім'я прийшло з давньогрецької мови та трактується як "життя". Його власниці випромінюють неймовірну життєрадісність, оптимізм та внутрішню гармонію. Вони володіють унікальною здатністю знаходити позитив навіть у найскладніших ситуаціях і щедро діляться світлою енергетикою з оточенням.

Зоряна

Ім'я Зоряна має слов'янське коріння та перекладається як "ясна зоря". Його представниці мають дуже романтичну натуру, сильно розвинену інтуїцію та схильність до мрійливості. Вони дивляться на світ крізь призму краси, тонко відчувають мистецтво і часто надихають інших на великі звершення. Завдяки своїй щирості та емоційній відкритості ці жінки легко підкорюють серця людей.

Звенислава

Це старовинне слов'янське ім'я несе в собі значення "та, що сповіщає про славу". Жінки з таким іменем демонструють сильний і незалежний характер. Вони впевнено крокують до своєї мети та вміють чітко відстоювати власні інтереси. Звенислави часто обіймають керівні позиції на роботі та викликають повагу в суспільстві.

Жіночі імена на "З", якими варто назвати дівчинку / Фото Magnific

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