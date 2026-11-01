4 найкрасивіші жіночі імена на літеру "У", які мають сильну енергетику

Батьки завжди прагнуть обрати для своєї доньки особливе ім'я, яке стане їй оберегом на все життя. Якщо ви шукаєте рідкісний, милозвучний варіант із глибоким значенням, зверніть увагу на імена, що починаються на літеру "У".

Вони звучать незвично, запам'ятовуються миттєво та наділяють своїх власниць сильною енергетикою. 24 Канал зібрав найцікавіші жіночі імена на цю букву.

Уляна

Це милозвучне ім'я має латинське походження і трактується як "кучерява". Його власниці відзначаються оптимізмом, мають тонку творчу натуру та легко привертають до себе увагу. Уляни – надзвичайно товариські жінки, які цінують мистецтво і здатні створювати атмосферу затишку й гармонії будь-де, де з'являються.

Устина

Таке ім'я утворене від латинського слова, що перекладається як "справедлива". Ці жінки вирізняються принциповістю, чесністю та внутрішнім спокоєм, який допомагає їм ухвалювати виважені рішення. За зовнішньою стриманістю Устини ховається сильний характер і готовність завжди стати на захист правди.

Урсула

Це ім'я має латинське коріння та означає "ведмедиця". Такі дівчата володіють неабиякою силою волі, цілеспрямованістю та вродженою харизмою. Урсули звикли самостійно досягати поставлених цілей, ніколи не бояться труднощів і стають надійною опорою для своїх близьких.

Ума

Ім'я Ума прийшло до нас з давньоіндійської міфології та перекладається як "світло" або "спокій". Жінки, названі так, наділені глибокою життєвою мудрістю, прекрасною інтуїцією та особливим шармом. Уми вміють знаходити баланс у будь-яких ситуаціях, уникають зайвих конфліктів і зачаровують оточення своєю загадковістю.

Незвичне ім'я для дівчинки 2026 / Фото Magnific

Днями ми розповідали про популярні жіночі імена, які починаються на літеру "Т".