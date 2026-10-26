4 красиві жіночі імена на літеру "Р", якими точно варто назвати дівчинку восени 2026 року

24 Канал підготував добірку найцікавіших жіночих імен на цю букву, щоб ви змогли знайти ідеальний варіант для вашої малечі.

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Радміла

Це красиве слов'янське ім'я утворилося від двох слів і означає "та, що радісна й мила". Такі жінки легко створюють навколо себе атмосферу справжнього свята, щиро співчувають оточенню і завжди знаходять правильні слова підтримки. Радміли понад усе цінують сімейний затишок і вміють будувати теплі стосунки з близькими людьми.

Регіна

Таке ім'я прийшло до нас з латинської мови та перекладається як "королева". Регіни від природи мають сильний лідерський потенціал і бездоганний смак. Вони миттєво помічають фальш і тримають дистанцію з нещирими людьми. Ці дівчата впевнено крокують кар'єрними сходами та часто стають успішними керівницями.

Руслана

Це ім'я має тюркське походження і трактується як "левиця". Руслани обожнюють активний спосіб життя, постійно шукають нові враження та легко йдуть на виправданий ризик. Такі жінки вміють відстоювати особисті кордони і завжди приходять на допомогу слабшим.

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Римма

Таке незвичне ім'я має латинське коріння та означає "жителька Риму". За зовнішнім спокоєм та стриманістю Римм ховається надзвичайно глибокий внутрішній світ. Вони мають витончену творчу натуру, чудово відчувають прекрасне і часто досягають успіху у сфері мистецтва. Такі дівчата стають вірними подругами, які вміють надійно берегти чужі таємниці.

Красиві імена для дівчинки / Фото Magnific

Днями ми розповідали про жіночі імена, які починаються на букву "П".