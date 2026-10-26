4 красивых женских имени на букву "Р", которыми точно стоит назвать девочку осенью 2026 года

24 Канал подготовил подборку самых интересных женских имен на эту букву, чтобы вы смогли найти идеальный вариант для вашей малышки.

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Радмила

Это красивое славянское имя образовано от двух слов и означает "та, что радостна и мила". Такие женщины легко создают вокруг себя атмосферу настоящего праздника, искренне сопереживают окружающим и всегда находят правильные слова поддержки. Радмилы превыше всего ценят семейный уют и умеют строить теплые отношения с близкими людьми.

Регина

Это имя пришло к нам из латинского языка и переводится как "королева". Регины от природы обладают сильным лидерским потенциалом и безупречным вкусом. Они мгновенно замечают фальшь и держат дистанцию с неискренними людьми. Эти девушки уверенно поднимаются по карьерной лестнице и часто становятся успешными руководительницами.

Руслана

Это имя имеет тюркское происхождение и трактуется как "львица". Русланы обожают активный образ жизни, постоянно ищут новые впечатления и легко идут на оправданный риск. Такие женщины умеют отстаивать личные границы и всегда приходят на помощь более слабым.

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Римма

Это необычное имя имеет латинские корни и означает "жительница Рима". За внешним спокойствием и сдержанностью Римм скрывается чрезвычайно глубокий внутренний мир. Они обладают утонченной творческой натурой, тонко чувствуют прекрасное и часто добиваются успеха в сфере искусства. Такие девушки становятся верными подругами, которые умеют надежно хранить чужие секреты.

Красивые имена для девочки / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о женских именах, начинающихся с буквы "П".