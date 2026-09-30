Євлалія, Устим та інші: які рідкісні та незвичайні імена обирають для дітей українські зірки

Українські знаменитості все частіше називають своїх дітей рідкісними іменами. Хтось знаходить натхнення в родинній історії та слов'янській міфології, а хтось обирає лаконічні східні чи європейські варіанти.

24 Канал підготував добірку імен, якими українські зірки називали своїх дітей. Ці імена мають різноманітні походження та значення, тому надовго запам'ятовуються.

Устим

Ведуча новин Соломія Вітвіцька народила сина 26 вересня та обрала для первістка стародавнє ім'я Устим. Воно має латинське коріння, походить від імені Юстин і перекладається як "справедливий" або "чесний".

Євлалія

Співачка СолоХа восени 2023 року подарувала доньці незвичне старовинне ім'я грецького походження – Євлалія. Воно складається з двох слів і буквально перекладається як "благомовна".

Емір-Рахман та Селім-Гірай

Старші сини Джамали також носять рідкісні східні імена з глибоким змістом. Емір-Рахман перекладається як "милостивий правитель", а Селім-Гірай уособлює мир і шляхетність стародавнього кримськотатарського роду.

Домінік

Хореографка й танцівниця Ілона Гвоздьова обрала для сина латинське ім'я Домінік, що в перекладі означає "Господній" або "той, хто належить Богу".

Платон

Акторка Ксенія Мішина назвала свого сина Платоном. З грецької мови це ім'я перекладається як "широкоплечий".

Емілія

Телеведучий Володимир Остапчук обрав таке ім'я для своєї старшої доньки від першого шлюбу з Оленою Войченко. Воно має давньоримське походження та трактується як "суперниця".

Роза

У вересні 2024 року блогерка Юлія Верба дала своїй первістці витончене квіткове ім'я Роза. Воно має латинське походження та безпосередньо означає "троянда" – символ витонченості, краси та свіжості.

Ліна

Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко у 2023 році назвала новонароджену доньку Ліною. За найпоширенішою версією, це ім'я має давньогрецьке коріння та перекладається як "мила" або "привітна".

Ян

У травні 2024 року співачка Марія Яремчук уперше стала мамою та обрала для сина лаконічне ім'я Ян. Воно є однією з форм біблійного імені Іван і в перекладі з давньоєврейської означає "милість Божа".

Оскар

Співак Віталій Козловський у лютому 2024 року назвав новонародженого сина Оскаром. Ім'я має давньогерманське походження та перекладається як "спис Бога".

Леля

Танцівник Євген Кот і гімнастка Наталія Татарінцева стали батьками доньки в липні 2024 року та подарували їй рідкісне ім'я Леля. Воно має слов'янське коріння та водночас походить від імені богині Лелі, що символізує ніжність і чистоту.

Алім

Співачка Джамала назвала так свого третього сина, який народився у травні 2024 року. Ім'я має східне арабське походження та означає "освічений" і "мудрий".

Адам

Цим біблійним іменем телеведуча Іванна Онуфрійчук назвала первістка у травні 2024 року. Таке давньоєврейське ім'я символізує початок людського роду й буквально перекладається як "людина".

Днями ми розповідали про українські імена, якими найчастіше називають дітей у Європі та США.