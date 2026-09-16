Ви могли їх не чути: 3 найгарніші жіночі імені, які притягують щастя та успіх

З давніх-давен наші предки вірили, що ім'я здатне впливати на долю людини. Наприклад, варіанти з позитивним значенням підсвідомо програмують своїх власників на досягнення цілей.

24 Канал зібрав добірку красивих жіночих імен, які приваблюють щастя у життя своїх представниць. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.

Агата

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "добра" або "гарна". Його представниці відзначаються стійкістю та наполегливістю, тому завжди досягають власних цілей. Такі жінки мають розвинене почуття справедливості та ніколи не відмовляються від своїх обіцянок. Агати здатні згуртувати навколо себе людей, завдяки оптимізму й позитиву.

Радмила

Таке ім'я має глибоке слов'янське коріння та складається з двох основ: "рад" і "мил". Саме тому воно перекладається як "мила радість". Такі жінки дуже товариські та гостинні, вони вміють створювати затишок навколо себе. Люди тягнуться до них через їхню відкритість та доброту. Втім, іноді Радмили можуть бути трохи імпульсивними чи надмірно довірливими.

Моніфа

Це красиве ім'я має африканське походження та означає "я приношу удачу" або "мені пощастило". Моніфи – незалежні та волелюбні жінки, які оптимістично дивляться на світ і часто стають натхненницями для інших. Власниці цього імені не бояться змін і легко адаптуються до нових обставин. Такі жінки цінують особисту свободу та вміють знаходити вихід зі складних ситуацій.

Жіночі імена, які приносять щастя – як назвати доньку / Фото Magnific

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